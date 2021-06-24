РИАМО - 24 июн. Порядка 35 голов племенных овец и коз прибыли из Чешской Республики в городской округ Щелково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Животные завезены для дальнейшего скрещивания и разведения новых пород, улучшения генофонда коз и овец, что позволит улучшить качество продуктивности. Козы англо-нубийской породы и овцы таких пород, как суффолк, тексель, цвартблес поставлены на карантин на 30-35 дней», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На карантин животные поставлены сотрудниками государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода региона после проведения клинического осмотра и проверки ветеринарных сопроводительных документов.

В течение месяца ветеринары проведут противоэпизоотические мероприятия. Животным будут проводить ежедневный клинический осмотр с измерением температуры, диагностические и копрологические исследования на разные болезни. Также проведут вакцинацию против сибирской язвы.

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