РИАМО - 24 июн. Порядка 35 голов племенных овец и коз прибыли из Чешской Республики в городской округ Щелково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На карантин животные поставлены сотрудниками государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода региона после проведения клинического осмотра и проверки ветеринарных сопроводительных документов.
В течение месяца ветеринары проведут противоэпизоотические мероприятия. Животным будут проводить ежедневный клинический осмотр с измерением температуры, диагностические и копрологические исследования на разные болезни. Также проведут вакцинацию против сибирской язвы.
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