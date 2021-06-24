РИАМО - 24 июн. Если турист, прибывший на самолете и делающий пересадку в столице, планирует посещать кафе, рестораны и мероприятия в Москве, действие указа мэра Сергея Собянина распространяется и на него, нужно будет получать QR-код, сообщает столичный оперштаб.

По 11 июля москвичам и гостям столицы можно посещать сезонные летние кафе без предъявления QR-кода.

С 28 июня все столичные кафе и рестораны будут открыты только для посетителей с цифровым сертификатом (QR-кодом), в котором будет указано, привит ли человек 2 компонентами вакцины, переболел ли он в течение 6 месяцев или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.

За последние сутки в Москве выявили 8598 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 315 841 случай заболевания, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшую неделю в мегаполисе выявили около 53 тыс. заразившихся коронавирусом, это рекордные показатели.

Ранее в Москве обязали привиться от Covid‑19 всех сотрудников служб доставки.

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