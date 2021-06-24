РИАМО - 24 июн. За последние сутки в Подмосковье выявили 2308 случаев заражения коронавирусом, из них 307 – в Одинцовском округе и 140 – в Балашихе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

116 случаев заражения за сутки выявили в Истре, по 112 - в Подольске и Химках, 105 - в Орехово-Зуевском округе, 98 - в Красногорске, 97 - в Чехове, 87 - в Пушкине, 85 - в Ленинском округе, 76- в Раменском округе, 74 - в Сергиево-Посадском округе, 67 - в Воскресенске, 55 - в Ступине, 51 - в Люберцах, 50 - в Лобне, 45 - в Реутове, 44 - в Долгопрудном, 41 - в Королеве.

37 новых случаев выявили в Солнечногорске, 36 - в Коломне, по 28 - в Ивантеевке, Мытищах и Рузском округе, 26 - в Шатуре, 24 - в Богородском округе, 23 - в Озерах, 22 - в Домодедове, 21 - в Дубне, по 20 - Можайском округе и Серпухове.

По 18 случаев инфицирования выявили в Кашире и Пущине, 17 - в Жуковском, 16 - в Электростали, 15 - в Черноголовке, 14 - в Павловском Посаде, 13 - в Щелкове, по 12 - в Волоколамском и Наро-Фоминском округах, по 11 - в Егорьевске и Луховицах, по 10 - в Дмитровском округе и Клину.

9 новых случаев коронавируса зафиксировали в Серебряных Прудах, 8 - в Дзержинском, по 7 - в Зарайске и Электрогорске, 5 - в Лыткарине, 4 - во Власихе, по 3 - в Краснознаменске, Лосино-Петровском округе и Шаховской, по 2 - в Бронницах и Лотошине, по 1 случаю - в Красноармейске, Талдомском округе и Фрязине.

Ни одного случая не зарегистрировали за последние 24 часа в Звездном городке, Котельниках, Молодежном и Протвине.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 298 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6400 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 244 419 человек.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.