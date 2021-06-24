РИАМО - 24 июн. Всероссийской переписи населения пройдет в России ориентировочно с 1 по 31 октября 2021 года, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщается на сайте переписи.

Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Но мероприятие отложили из-за распространения коронавируса.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращается домой из отпусков.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.