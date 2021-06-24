РИАМО - 24 июн. В Подмосковье малоимущие жители смогут получить целевую выплату по социальному контракту на срок от 3 месяцев до 1 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В Московской области малоимущие жители могут заключить социальный контракт. Его размер может составлять от 45 до 250 тыс. рублей», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она подробно рассказала, что нужно сделать, чтобы получить эту целевую выплату.

«Работает это просто: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача – помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство», – отметила Каклюгина.

По ее словам, срок действия контракта может составлять от 3 месяцев до 1 года.

Она уточнила, что подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг, МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

«Например, в случае поиска работы сумма не будет превышать 60 тыс. рублей, а если гражданин заключает социальный контракт на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, то выплата составит до 250 тыс. рублей», – добавила Каклюгина.