РИАМО - 24 июн. Билетная система «Тройка» и приложение «Московский транспорт» стали победителями самой престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Award 2021 в Лондоне, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«В столице создана лучшая билетная система. Москва — это город №1 в мире по количеству удобных способов оплаты проезда», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Проект по интеграции столичной билетной системы на базе карты «Тройка» в регионы России победил в номинации Best Smart Ticketing Programme (Самая умная билетная программа). Конкуренцию составили Сингапур и Австралия.

Приложение «Московский транспорт» получило премию в номинации Best MaaS Initiative (Лучшая MaaS-инициатива) и обошло Неваду и Монако. Оно позволит планировать поездку с расписанием и пересадками сразу на все виды транспорта.

По словам пресс-службы, заявок на конкурс в этом году было много как никогда, и конкуренция была большая. В 2020 году «Тройка» уже выигрывала конкурс. Она дважды признана на международном уровне.

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