РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Люберецкой городской прокуратурой восстановлены права гражданина на получение пособия по безработице, сообщили в прокуратуре.

Прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина, признанного безработным.

В ходе проверки установлено, что местный житель обратился в Люберецкий центр занятости населения с заявлением о предоставлении госуслуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы. Со 2 апреля 2021 года он был признан безработным и ему назначено пособие по безработице.

Частью 6 статьи 31 закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрена периодичность выплаты пособия по безработице, в соответствии с которой пособие выплачивается ежемесячно. Установление иной периодичности выплаты пособия по безработице не допускается.

Вместе с тем, в нарушение названных требований закона территориальной службой занятости населения назначенное пособие по безработице ни разу не выплачивалось.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой внесено представление, пособие по безработице выплачено в полном объеме.