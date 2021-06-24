РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. Детский стоматолог Котельниковской городской поликлиники Марина Горяева получила грамоту от главы округа Сергея Жигалкина за неоспоримый вклад в стоматологическую отрасль и профессиональные заслуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Марина Евгеньевна - профессионал своего дела. Маленькие пациенты с радостью приходят к ней на прием. Очень важно, когда между доктором и ребенком устанавливаются доверительные отношения. Это залог оказания качественной стоматологической помощи.

Качество и своевременность - это критерии оценки работы детской стоматологической службы, которая сейчас на особом контроле у министерства здравоохранения Московской области.