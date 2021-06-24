РИАМО - 24 июн. Иностранным гражданам, работающим и проживающим в столице, можно будет привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Сейчас идет развертывание таких пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК «Садовод», сообщает столичный оперштаб.

Такая возможность появится после принятия решения правительством РФ о возможности применения зарегистрированных в стране вакцин для иностранных граждан.

Если иностранец перенес заболевание в России или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, то он может получить QR-код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

С 28 июня в заведения общественного питания Москвы можно входить только по QR-кодам, которые доступны гражданам, переболевшим коронавиурсом менее 6 месяцев назад, вакцинированным горожанам, а также тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

В Москве зафиксирован взрывной суточный рост по выявлению новых случаев коронавируса — с 6534 до 8598.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.