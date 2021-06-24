РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. С начала года жители городского округа Люберцы обратились в Единую диспетчерскую службу ЖКХ 114 204 раза, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Управлением ЖКХ ведется контроль работы Единой диспетчерской службы ЖКХ. С начала 2021 года в диспетчерскую службу поступило 114 204 обращения граждан, за прошедшую неделю - 4 531 обращение. Основной рост обращений был связан с порывом на трассе горячего водоснабжения в ЖК «Кореневский форт». Все устранили в регламентные сроки», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что ведется контроль обращений граждан на портале «Добродел». Наибольшее количество жалоб на него поступило по вопросу содержания МКД, Кроме того, на минувшей неделе жители округа 13 раз обратились по вопросам уличного освещения. При обнаружении неисправностей жителей просят оставлять заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.