РИАМО - 24 июн. В 13 часов в Москве зафиксировали третий подряд суточный рекорд тепла, температура воздуха поднялась до 33,7 градусов, что на 0,2 градуса выше рекорда 1948 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие 3-4 часа температура продолжит расти и может превысить абсолютный июньский рекорд, установленный вчера — 34,8 градуса.

По данным синоптиков, максимальные показания с термометров будут сняты сегодня после 21 часа.

Четверг может стать самым жарким днем за всю историю.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе до конца дня 25 июня.

Чтобы летний зной не ударил по здоровью, необходимо соблюдать несколько простых правил: проводить меньше времени на солнце, носить светлую и свободную одежду из легких тканей, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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