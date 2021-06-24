РИАМО - 24 июн. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 2308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев достигло 298 855, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

На текущий момент в Подмосковье после перенесенной инфекции скончались 6,4 тыс. человек, из них 16 — за прошедшие сутки.

На текущий момент в области действует 430 пунктов, где можно привиться от Covid-19. Также вакцинироваться от коронавируса можно в ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах и клубах «Активное долголетие». Для того, чтобы записаться на прививку, необходимо позвонить по номеру «122». Прививку делают бесплатно.

С 28 июня все заведения общепита региона станут Covid‑free. Это значит, что посещать их смогут по QR-коду вакцинированные от коронавируса граждане, переболевшие не больше 6 месяцев назад, а также люди с отрицательным ПЦР-тестом.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.