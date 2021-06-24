РИАМО - 24 июн. 1,1 млрд рублей потребуется дополнительно направить на молодежную политику в 2022-2024 годах в Подмосковье в связи с увеличением возраста молодежи до 35 лет. Соответствующий законопроект поддержали в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона регулирует отношения в сфере реализации молодежной политики на территории Московской области.

«Меняется возраст молодежи - до 35 лет включительно. Это повлечет дополнительные расходы из бюджета - с 2022 по 2024 год на 1,1 млрд рублей», - сказал председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов, представляя законопроект.

Проект также включает в себя определение таких понятий как «молодежная избирательная комиссия Московской области», «молодежный медиацентр», «молодежные общественные объединения», «молодой ученый», «молодежный центр», «форум молодежи Московской области».

А также определяет цели и принципы молодежной политики региона, полномочия правительства Московской области, Мособлдумы в сфере молодежной политики, поддержку инициатив молодежи, организацию досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физкультурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, уточняется в пояснительной записке у документу.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.