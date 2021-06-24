РИАМО - 24 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг выступили с законодательной инициативой внесения в федеральный кодекс об административных правонарушениях ответственности за неправильный выгул собак, передает корреспондент РИАМО.

На сегодняшний день административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм закона №498-ФЗ, где предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность для владельцев животных, нарушающих требования закона.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными проектом федерального закона предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Речь идет о применении мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных, осуществляющих выгул домашних животных в неотведенных для этого местах, в том числе и на детских, спортивных площадках, территориях образовательных организаций.

Другой проблемой является отсутствие уполномоченного органа, который бы реагировал на соответствующие жалобы. Эта проблема очень актуальна в Подмосковье, в 2020 году в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона поступило 456 жалоб граждан на выгул собак без намордников и в ненадлежащих местах, в 2021 году еще около 200 жалоб, однако законодательством не определены органы, которые уполномочены рассматривать такие дела.

Производство по делам об административных правонарушениях в сфере обращения с домашними питомцами необходимо возложить на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными.

В Подмосковье полномочия смогут осуществлять около 30 штатных сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.