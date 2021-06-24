РИАМО - 24 июн. В столице маршрут №836 стал электробусным, теперь поездки станут комфортнее для более чем 470 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршрут №836 следует от 6-го микрорайона Бибирева до 4-го микрорайона Северного. На его пути располагаются станция метро «Алтуфьево», МЦД Лианозово и Марк.

С выходом на маршрут электробусов комфорт от поездок смогут получить пассажиры из 5 районов столицы. Этот транспорт быстрее и тише. Кроме того, он позволяет сделать воздух чище.

На текущий момент на дорогах Москвы работает свыше 600 электробусов, они курсируют на 46 маршрутах.

На средства зеленых облигаций в Москве будут покупать электробусы и строить метро>>