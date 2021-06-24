РИАМО - 24 июн. Во время аномальной жары сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья начали раздавать питьевую воду, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В связи с жарой в Подмосковье водителям приходятся нелегко. В таких условиях они могут потерять бдительность из-за плохого самочувствия.

Сотрудники Госавтоинспекции уже провели акцию в городском округе Шаховская. Ее целью стала профилактика аварий на дорогах, которые может вызвать плохая погода. Во время акции инспекторы спрашивали водителей об их самочувствии, а также давали рекомендации по вождению машины в жару и выдавали им питьевую воду с напоминаниями по соблюдению скорости.

Помимо прочего, во время акции инспекторы призвали водителей не оставлять в машине детей и животных, если они будут без присмотра. В свою очередь, автомобилисты поблагодарили автоинспекторов за внимание и продолжили движение по маршруту.

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