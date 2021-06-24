РИАМО - 24 июн. Столичных работодателей начнут контролировать на соблюдение ими требований о вакцинации против коронавирусной инфекции, форма контроля – тотальные проверки, сообщает оперштаб Москвы.

Для того, чтобы подтвердить выполнение требований, ИП и организации должны представить в электронном виде информацию о сотрудниках. Сделать это нужно с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юрлица или ИП на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

После информация автоматически сопоставится с данными о привившихся людях, которая содержится в ЕМИАС и государственной информационной системе Минздрава РФ (единый регистр вакцинированных в РФ).

Если информация не будет соответствовать требованию о том, что привиться должно не менее 60% сотрудников, данные о нарушении передадут в управление столичного Роспотребнадзора.

В столице сейчас наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил +24% — с 6534 накануне до 8598 сегодня.

В настоящее время в Москве проводится вакцинация от коронавируса. Вакцинироваться можно в поликлиниках, мобильных пунктах, ТЦ, офисах «Мои документы», а также в парках в павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.