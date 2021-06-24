РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. В четверг холодную воду отключили в ряде домов на 5 улицах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Временное прекращение подачи холодной воды в жилых домах городского округа было необходимо для устранения утечки холодного водоснабжения на Заводском проезде, между домами 6 и 8 по улице Октябрьской, а также между домом 41 на проспекте Ленина и 10 на улице Живописной.

Под отключение попали улицы: Заводской проезд, 1, 2, 4; Октябрьская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пушкинская, 1, 5; Комсомольская, 11, а также проспект Ленина, 35, 37, 39, 41.

Подвоз воды будет обеспечен.