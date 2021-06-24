РИАМО - 24 июн. Порядка 70% проголосовавших на портале «Добродел» поддержали переоборудование помещений мусоропровода под колясочные в многоквартирных домах, сообщил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Пятанов.

С 1 июня на портале «Добродел» идет голосование жителей по устройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропроводов. Оно продлится до 1 июля.

«На сегодняшний день уже проголосовали 13,5 тыс. жителей, порядка 70% проголосовали «за», - сказал Пятанов.

Он отметил, что в многоквартирных домах, где есть большое количество поддержавших переоборудование, проведут общее собрание жильцов.

Чтобы проголосовать, собственнику необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и дом проживания.

В четверг Мособлдума приняла сразу в трех чтениях законопроект «О внесении изменения в закон Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», который утверждает данное переоборудование.