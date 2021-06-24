РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Коммунальные службы Балашихи поливают водой дороги городского округа из-за сильной жары, чтобы не допустить разрушения асфальтового покрытия, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На дорогах работают поливомоечные машины. С их помощью струи воды не только поливают раскаленный асфальт, но и охлаждают воздух. Благодаря этому температура на дорогах и вдоль них снижается на 3-4 градуса.

По прогнозам синоптиков, четверг станет самым жарким днем этой недели. Чтобы летний зной не ударил по здоровью, необходимо соблюдать несколько простых правил: проводить меньше времени на солнце, носить светлую и свободную одежду из легких тканей, пить больше воды, ограничить физические нагрузки.