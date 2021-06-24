РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июн. Модель и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова открыла в Королеве спортивную площадку для детей с особенностями развития, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Инклюзивную площадку открыли на территории гимназии «Российская школа». Площадка и футбольное поле в гимназии появились благодаря фонду «Обнаженные сердца» и компании Coca-Cola в России. Открытие приурочено к Евро-2020, сама площадка стала 10-й совместной площадкой компании и фонда.

Гостей праздника и детей приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, министр правительства региона по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе, модель Наталья Водянова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, глава города Александр Ходырев, представитель компании Coca-Cola Елена Ковалева.

«Наш фонд совместно с компанией Coca-Cola открывает сегодня уже 10 инклюзивную площадку, а всего в России мы установили уже 211 площадок для особенных детей. Главное в жизни каждого ребенка - быть счастливым. Мы, взрослые, можем сделать так, чтобы все дети, независимо от состояния своего здоровья, имели возможность играть и развиваться. Такие площадки, где могут заниматься все дети, и которые оборудованы для детей с особенностями, помогают ребятам жить в социуме, быть вместе, понимать друг друга. Спасибо городу Королеву, компании Coca-Cola, правительству Московской области за такую возможность», - сказала Водянова.

Ходырев добавил, что площадку поставили именно в гимназии «Российская школа», потому что здесь учатся дети с ОВЗ и учреждение смогло выиграть конкурс.

В рамках открытия площадки Водянова передала символический ключ директору школы, а советник президента РФС, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин провел для подростков мастер-класс по футболу, в котором приняли участие в том числе подростки с особенностями ментального развития.

На площадке и футбольном поле созданы условия, в которых дети и подростки с ограничениями здоровья смогут играть и заниматься спортом совместно с типично развивающимися сверстниками. Здесь расположены воркаут-зона, мультифункциональные тренажеры, а также футбольное поле.

Зоны спроектированы с учетом разных потребностей и особенностей детей и подростков. Для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на площадках есть элементы, подходящие для использования прямо с коляски, такие как тренажер для рук, параллельные и разноширокие брусья, тренажер «Турник и брусья».