РИАМО - 24 июн. Мособлдума внесла изменения в закон о господдержке сирот, которые позволяют предоставлять им квартиры до совершеннолетия в случае беременности, а также уточняют вопросы образовательных квот, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект позволит обеспечивать сирот жильем до достижения возраста 18 лет в случаях рождения у них ребенка, достижения совершеннолетия в 1 квартале следующего года. Также законопроект позволяет предоставлять жилье в соседних муниципальных образованиях.

Первый замминистра образования Московской области Елена Михайлова отметила, что внесены изменения в части поступления детей-сирот и лиц из их числа в вузы в Московской области по программам бакалавриата или специалитета в пределах квоты, установленной на федеральном уровне (10%) в соответствии с федеральным законодательством.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.