РИАМО - 24 июн. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что нелегальную торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против Covid-19 в России нужно жестко пресекать, сообщает Газета.ru.

«Это — обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого — не покупать поддельные сертификаты», — считает Володин.

По его словам, предприимчивые граждане, которые хотят разбогатеть на пандемии таким способом, будут наказаны. Уже возбуждено немало уголовных дел.

«Если нет противопоказаний, лучше защитить себя. Все возможности для этого есть», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в Москве и ряде регионов ввели ограничительные меры, в Бурятии — локдаун, а ситуация в целом по стране «остается тревожной».

Ранее в Москве и области все заведения общественного питания обязали с 28 июня перейти на Covid-free работу. Попасть в кафе можно только имея QR-код о прохождении вакцинации.

Обычный режим работы для летних веранд на открытом воздухе продлен: новые правила вступят для них в силу с 12 июля.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.