РИАМО - 24 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в России носит добровольный характер и люди сами вправе принимать решение о прививке, передает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что люди, работающие в сферах, где введена обязательная вакцинация, могут самостоятельно принять решение о прививке.

«Если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что введенные меры обусловлены эпидобстановкой. Правительство имеет право во время пандемии принимать необходимые решения, позволяющие предотвратить распространение Covid-19.

За минувшие сутки в Москве выявили 8598 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в мегаполисе выявлен 1 315 841 случай заболевания.

В России за сутки выявлено 20 182 новых случая коронавируса, всего за пандемию выявили 5 388 695 случаев Covid-19.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.