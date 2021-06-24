РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. В городском округе Котельники состоялся бизнес-завтрак с представителями различных бизнес-сообществ, на нем обсудили вопросы вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На завтраке присутствовал глава округа Сергей Жигалкин, а также его заместитель Мария Галузо.

Гостям бизнес-завтрака была представлена небольшая презентация о переменах, которые произошли в Котельниках. Мария Галузо в экономической части рассказала о том, какие меры поддержки бизнеса принимаются на данный момент, а также про их реализацию во время пандемии коронавирусной инфекции.

Во время беседы Жигалкин вручил благодарственное письмо генеральному директору АО «Белая Дача Трейдинг» Антону Семенову за оказание мер поддержи во время пандемии.

К сожалению, коронавирус не отступает, и эта тема остро стояла во время мероприятия. Глава Котельников рекомендовал гостям завтрака усилить работу по вакцинации сотрудников предприятий и дополнительно рассказать о вакцинации и ее необходимости для каждого из них.

Присутствующий на бизнес-завтраке заместитель Люберецкого городского прокурора Нарек Челебян рассказал о законе, который начнет действовать с 1 июля. Он будет направлен на улучшение положения бизнес-сообщества и пересмотр процедуры проведения проверок контрольно-надзорных органов, что даст привилегии добросовестным предпринимателям и существенно снизит количество проводимых в отношении них проверок.

В заключение мероприятия все участники пришли к определенному консенсусу: они будут продолжать сотрудничество и оказывать помощь на любых этапах вне зависимости от сложностей.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.