РИАМО - 24 июн. В пятницу, 25 июня, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция, посвященная инновационному образовательному проекту «Двадцать лет звездных побед» и совершенным в его рамках открытиям.

В рамках проекта ученики средней общеобразовательной школы №17 Орехово-Зуевского округа Московской области в этом году обнаружили и зарегистрировали новую переменную звезду.

В пресс-конференции примут участие:

- депутат Московской областной думы Линара Самединова,

- директор ФПО «Ноосфера» - автор и руководитель проекта «Двадцать лет звездных побед» Софья Арзуманян,

- ученый секретарь Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ) - представитель официального научного партнера проекта Сергей Антипин,

- ученый секретарь Института космических исследований Российской академии наук Андрей Садовский,

- менеджер по развитию фонда поддержки образования «Ноосфера» - координатор проекта «Двадцать лет звездных побед» Константин Беремеш.

В рамках мероприятия гости расскажут о результатах проекта, его развитии по всей России, а также состоится награждение директора, школьного учителя и юных первооткрывателей.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.