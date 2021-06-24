РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как организовано обучение в Ресурсном центре трубной промышленности, который создан на базе Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Здесь ведется подготовка 460 студентов по следующим направлениям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Дефектоскопист». Соответствующее соглашение было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Московской области и Загорским трубным заводом.

В ресурсном центре трубной промышленности действуют 3 производственные мастерские, где в течение 2 лет и 10 месяцев ведется подготовка кадров с учетом потребностей завода, в том числе предусмотрено прохождение практики.

Конкурс Tubeskills

Губернатор пообщался с участниками регионального конкурса профессионального мастерства Tubeskills 2021, который проводился на площадке ресурсного центра по следующим компетенциям: сварочные технологии, электромонтаж, неразрушающий контроль.

Конкурс был организован Загорским трубным заводом для поощрения наиболее способных студентов, подбора квалифицированных кадров для действующего предприятия и нового металлургического комплекса. В конкурсе участвовали 35 студентов из 12 колледжей Московской области.

Трудоустройство

«Нам очень важно, чтобы после окончания колледжей и техникумов вы были нарасхват. Для этого нужны компетенции - независимо от того, электрик вы, фрезеровщик или токарь. Я очень надеюсь, что те навыки и профессионализм, которые у вас формируются, вы будете оттачивать и здесь, и дальше - на производстве», - сказал студентам Воробьев.

Сотрудничество с заводом позволяет трудоустраивать студентов сразу же после получения диплома: с 2016 года на предприятие уже взяли 168 выпускников, выдержавших конкурс.

Студент 2-го курса Сергей Шатров отметил, что на этом заводе трудятся многие его знакомые. Там хорошие условия, зарплата достойная. И завод находится недалеко от дома.

«Дуальное образование дает возможность сразу пойти на предприятие. Оборудование все на высшем уровне. Преподаватели объясняют все очень хорошо, до самой мелкой детали. Сейчас я прохожу практику в ресурсном центре. На 3 курсе мне исполнится 18 лет, и я хочу пойти практиковаться на завод», - добавил Шатров.

Обучение

Сергиево-Посадский колледж с 2018 года входит в топ-100 лучших колледжей РФ. Здесь можно освоить 14 профессий и 24 специальности в сферах машиностроения, банковского дела, сельского хозяйства, транспорта и логистики, кулинарии и услуг. В 2020 году в рамках президентского проекта «Образование» он стал победителем конкурса на предоставление федерального гранта на создание 5 современных мастерских.

Сотрудничество

В Московской области еще 5 образовательных учреждений ведут подготовку кадров в рамках партнерских соглашений с работодателями. Колледж «Московия» готовит специалистов для аэропорта Домодедово и Центральной пригородной пассажирской компании, колледж «Подмосковье» - для аэропорта Шереметьево, компаний Mercedes и Hino Motors.

Красногорский колледж сотрудничает с компаниями «Ростелеком», Hilton, Щелковский колледж – Bosch, МЦК техникум им. Королева - Knauf.