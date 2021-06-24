РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Врачи стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы успешно вытащили гвоздь из стопы пациента, сообщили в медучреждении.

В приемное отделение больницы обратился пациент. Он жаловался, что не может снять обувь.

При осмотре врачи выявили инородное тело – гвоздь. Пациент попросил при удалении инородного тела из ноги сохранить его обувь, так как она стоит 20 тыс. рублей.

После оказания помощи пациент самостоятельно покинул медицинское учреждение.