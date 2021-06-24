РИАМО - 24 июн. Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемых в угоне отечественной машины в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Согласно сообщению, которое получили росгвардейцы во время патрулирования, злоумышленники похитили машину с ул. Озерной в Луховицах.

Через некоторое время недалеко от ТЦ на ул. Пушкина правоохранители заметили угнанный транспорт. В салоне никого не оказалось. Позже росгвардейцы увидели 2 мужчин. Они поговорили с ними и выяснили, что это и есть угонщики. Согласно внешним признакам, они были под наркотическим опьянением.

Злоумышленники переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Названа самая угоняемая марка авто в Подмосковье>>