РИАМО - 24 июн. Мособлдума увеличила расходы бюджета региона на 2021 год на 34 млрд рублей - до 729,6 млрд рублей, передает корреспондент РИАМО.

Изменения вносятся в 19 государственных программ Московской области. Наибольшее увеличение финансирования предусматривается по госпрограмме «Здравоохранение» - на 7%, «Развитие и функционирование дородно-транспортного комплекса» - на 2%, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - на 7%, «Формирование комфортной городской среды» - на 14%.

«Доходы бюджета предлагается увеличить в 2021 году на 32,3 млрд рублей, их объем составит 660,5 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 4%. Расходы бюджета возрастут на 34 млрд и составят 729,6 млрд рублей с увеличением к 2020 году на 1,3%», - заявила и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, представляя законопроект.

Она отметила, что дефицит бюджета в 2021 году составит 69,1 млрд рублей и не превысит предельного значения, установленного законодательством.

«Государственный долг предусматривается в 2021 году в размере 291,9 млрд рублей с приростом 1,4 млрд», - заключила Кадырова.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

151-е заседание Мособлдумы проходит в Подмосковье в четверг.