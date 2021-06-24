РИАМО - 24 июн. Мособлдума увеличила расходы бюджета региона на 2021 год на 34 млрд рублей - до 729,6 млрд рублей, передает корреспондент РИАМО.
Изменения вносятся в 19 государственных программ Московской области. Наибольшее увеличение финансирования предусматривается по госпрограмме «Здравоохранение» - на 7%, «Развитие и функционирование дородно-транспортного комплекса» - на 2%, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - на 7%, «Формирование комфортной городской среды» - на 14%.
Она отметила, что дефицит бюджета в 2021 году составит 69,1 млрд рублей и не превысит предельного значения, установленного законодательством.
«Государственный долг предусматривается в 2021 году в размере 291,9 млрд рублей с приростом 1,4 млрд», - заключила Кадырова.
Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
151-е заседание Мособлдумы проходит в Подмосковье в четверг.
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