РИАМО - 24 июн. Пока Московский зоопарк закрыт для посетителей, в рамках акции «Стоп Ковид» началась онлайн-продажа билетов со скидкой, они будут действовать, когда ограничения снимут, сообщает пресс-служба зоосада.

Билет за 500 рублей при полной стоимости 800 рублей с 24 июня можно купить на официальном сайте зоопарка.

Билеты невозвратные и будут действовать до конца марта 2022 года. Они дают право пройти без очереди.

Когда зоопарк откроется, гости должны будут соблюдать все актуальные на тот момент антиковидные меры, чтобы город быстрее вернулся к привычной жизни.

Помимо зоопарков столицы с четверга приостановили работу детские игровые комнаты.

С 28 июня смогут быть открыты те детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки, у всех посетителей которых будут QR-коды. Коды подтверждают наличие защиты от коронавируса. Их смогут получить те, кто привился от Covid-19 или перенес инфекцию в течение последнего полугода.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.