РИАМО - 24 июн. Более 20 законодательных инициатив предложил областной парламент VI созыва Государственной думе, заявил в четверг на последнем заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В шестом созыве дума оставалась площадкой для самых широких дискуссий. <...> Региональный парламент внес в Государственную думу 22 законодательные инициативы, восемь из которых были приняты в качестве федеральных законов. Это очень хороший результат», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что среди них отмена налога на адресную социальную помощь, дифференцирование ставок на сельхозналог.

151-е заседание Мособлдумы проходит в Подмосковье в четверг.