РИАМО - 24 июн. В Подмосковье за прошедшие пять лет заметно изменилась дорожно-транспортная инфраструктура, заявил в четверг на последнем заседании весенней сессии председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Подмосковье за пять лет, в том числе благодаря нашим усилиям, достигло большого прогресса в сфере транспорта. <...> Почти завершено строительство ЦКАД, запущен проект МЦД, все эти проекты благоприятно влияют на повседневную жизнь в Подмосковье», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что речь идет о новых качественных дорогах, обновленном транспорте, возможности оплаты проезда транспортными и банковскими картами.

151-е заседание Мособлдумы проходит в Подмосковье в четверг.