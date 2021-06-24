РИАМО - 24 июн. В столичном Строгине 26 и 27 июня из-за ремонта путей не будут ходить трамваи, в эти дни не работают маршруты №№10, 15, 21, 30, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вместо них пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами №015 – от Таллинской улицы через улицы Кулакова и Маршала Катукова, метро «Щукинская» и Волоколамское шоссе до метро «Сокол», а также №030 – от Таллинской улицы через станции метро «Строгино» и «Щукинская» до МЦК «Стрешнево».

На пересечении Таллинской улицы и улицы Кулакова, а также на Строгинском шоссе ведется ремонт путей. Работы требуют временного закрытия движения по выходным. В связи с этим трамваи будут ездить вернутся на свои маршруты в будни.

Движение трамваев от Соболевского проезда до метро «Дмитровская» не будет закрываться в ближайшие выходные. Работать автобус №027 в эти дни не будет.

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