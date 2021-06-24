РИАМО - 24 июн. В Подмосковье завершилась административно-территориальная реформа, в рамках которой число муниципальных образований сократилось в пять раз, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«За время работы шестого созыва мы завершили реформу административно-территориального устройства Московской области. С 2016 года по 2021 годы количество муниципальных образований сократилось с 326 до 60. Опыт работы показал явные преимущества, сократил аппараты минимальных служащих», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это позволило сэкономить большое количество бюджетных средств.

В четверг в Подмосковье проходит заключительное 151-е заседания весенней сессии Мособлдумы. Приоритетами в работе областного парламента стали развитие социальной сферы, предпринимательства, экономики, транспортной инфраструктуры.