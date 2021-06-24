РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении государственного контроля Госжилинспекцией Московской области, сообщили в прокуратуре.

Проведенной проверкой установлено, что Госжилинспекция осмотрела жилищный фонд, о чем составлен акт, по результатам управляющей организации выдано требование об устранении нарушений по ненадлежащему содержанию МКД.

Вместе с тем, федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также распоряжением Госжилинспекции МО от 12.10.2018 №329 «Об утверждении административного регламента ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» по осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области» выдача требования не предусмотрена.

По факту выявленных нарушений закона городской прокуратурой в адрес руководителя Госжилинспекции региона вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.