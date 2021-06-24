РИАМО - 24 июн. Более 200 проверок школьных столовых провели депутаты областного парламента в 2021 году, этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«За 2020 год вместе с коллегами мы провели около 177 контрольных выездов в школьные столовые, в 2021 году - более 200», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что важным шагом стало внедрение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

В четверг в Подмосковье проходит заключительное 151-е заседания весенней сессии Мособлдумы.