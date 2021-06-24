РИАМО - 24 июн. Приоритетами в работе областного парламента стали развитие социальной сферы, предпринимательства, экономики, транспортной инфраструктуры, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Депутатский корпус много и продуктивно работал <...> над основными приоритетами - социальная сфера, развитие предпринимательства и экономики, транспортной инфраструктуры, экологии, ЖКХ и благоустройства», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что региональный парламент плодотворно сотрудничал с правительством Московской области, прокуратурой региона, федеральными министерствами и силовыми ведомствами.

«Много было сделано для реализации в Московской области национальных проектов - было принято более 50 законов Московской области, большая часть из них касались вопросов здравоохранения, демографии и образования», - уточнил Брынцалов.