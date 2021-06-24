РИАМО - 24 июн. Депутаты Мособлдумы показали пример эффективной и конструктивной работы на благо Подмосковья, заявил первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов.

«Парламент сегодня заседает в последний раз. Удачи в вашей непростой работе, успехов в новом избирательном цикле, надеюсь, что со многими из вас мы встретимся в составе новой думы», - заявил Габдрахманов.

Он отметил, что за пять прошедших лет было принято множество важных законопроектов во всех сферах жизни, а также было решено большое количество острых проблем.

«Особенность работы исполнительных органов власти и законодательной в Московской области заключается в том, что мы работаем как единая команда. Спасибо за конструктивную организацию работу», - заключил Габдрахманов.