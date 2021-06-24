РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, что купание в парковых водоемах на территории округа запрещено, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Температура бьет все рекорды! Друзья, ждем вас в парках, чтобы укрыться от летнего зноя. Но напоминаем, что купание в парковых водоемах запрещено», - говорится в сообщении.

На территории округа расположены 3 пляжа с разрешенным купанием: на плотинах на реках Банька и Синичка, а также на реке Москве в военном городке Павшино.