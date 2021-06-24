РИАМО - 24 июн. Выборы в Московской области в сентябре нужно провести честно, прозрачно и открыто, сообщил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на заседании Мособлдумы.

«В этом году по всей стране будут избираться депутаты Государственной думы, в Подмосковье - Московской областной думы. Как отмечал президент России Владимир Владимирович Путин, наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность выборов - честно, прозрачно, открыто, в строгом соответствии с законом», - сказал Щеголев.

Он отметил, что не сомневается, что в Московской области избирательная кампания пройдет именно так.

Единый день голосования пройдет в стране 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов в Госдуму и региональные парламенты.