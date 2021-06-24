РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Десять выпускников школ Подольска получили максимальный балл на едином государственном экзамене по русскому языку, сообщил глава округа Николай Пестов.

Высокую оценку знаний получили Арина Салобаева и Софья Слонова (лицей №26), Анастасия Панина (лицей №5), Екатерина Родина (гимназия №4), Алиса Орсаг (лицей №1), Ольга Ступак (№17), Айкуш Манукян (школа №1, Климовск), Людмила Должикова (школа №5, Климовск), Николай Спасский (школа №35) и Дмитрий Якушин (школа №15).

Якушин набрал также 100 баллов по литературе и стал мультистобалльником. Это отличный результат – на сегодня в Московской области всего 12 мультистобалльников.

«Поздравляем Якушина и всех наших выпускников, показавших достойнейшие результаты!» - сказал Пестов.