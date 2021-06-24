РИАМО - 24 июн. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев вручил председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову Орден Почета, передает корреспондент РИАМО.

«Ваши результаты замечены и оценены на самом высоком уровне. Президент подписал распоряжение о награждении Игоря Юрьевича Орденом Почета, и сегодня я уполномочен его наградить», — сказал Щеголев.

Как отметил Брынцалов, это высокая оценка работы всего депутатского корпуса.

«Наш коллектив был нацелен на развитие страны и нашего региона», — заключил Брынцалов.

Орден вручают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной работе, позволившей улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Знак ордена Почета выполнен из серебра в виде восьмиконечного креста, лучи которого покрыты синей эмалью.