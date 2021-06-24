РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. По результатам единого госэкзамена по математике (профильный уровень) 100 баллов набрал выпускник лицея №26 подмосковного Подольска Артем Евстигнеев, сообщил глава округа Николай Пестов.

В Московской области всего 29 человек достигли максимального результата по математике, среди них – выпускник округа.

Ранее Евстигнеев получил 100 баллов по результатам ЕГЭ по химии. И это уже второй мультистобалльник в Подольске.

«От души поздравляю Артема, его педагогов и родителей с отличным результатом и желаю новых успехов!» - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».