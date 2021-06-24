РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Подольск занимает 8 место в области по абсолютным значениям заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье остается тяжелой. В Подольске с марта 2020 года зарегистрировано 11 598 случаев заболевания коронавирусом. Это восьмое место в Московской области по абсолютным значениям и 36-е место в расчете на 100 тыс. населения.

«Обращаюсь к жителям и гостям нашего округа с просьбой беречь себя и окружающих, соблюдать в общественных местах масочный режим и социальную дистанцию. В нынешней ситуации роста заболеваемости это очень важно», - сказал Пестов.

В последнее время число госпитализаций с диагнозом коронавирусной инфекция значительно выросло, вновь многократно возросла нагрузка на медиков. В настоящее время принимают пациентов отделения Подольской областной клинической больницы в Бородине, Романцеве, Климовске, Львовском, в детской городской больнице – всего развернуто 572 койки.

Еще 150 коек есть в военном клиническом госпитале министерства обороны РФ. Все они заполнены более чем на 85%.

Врачи фиксируют не просто рост количества заболевших, но и более сложную и опасную форму течения болезни. Специалисты утверждают, что единственная действенная возможность сберечь здоровье и жизни людей – сформировать коллективный иммунитет. Такую возможность призвана обеспечить массовая вакцинация.

В округе кроме 9 стационарных пунктов в учреждениях здравоохранения открыты 9 мобильных пунктов вакцинации: в 6 торговых центрах «Глобус», «МЕТРО», «Капитолий», «Остров сокровищ», «Кузнечики Маркет», «Леруа Мерлен», в 2 МФЦ и в помещении Общественной палаты на ул. Кирова, 4. В этих пунктах можно сделать прививку без предварительной записи. Еженедельно на сайте администрации размещают график работы пунктов вакцинации.

По состоянию на 23 июня в округе уже привились более 55 тыс. человек, из них более 18 тыс. – старше 60 лет. За последние дни число подольчан, принявших решение вакцинироваться, значительно увеличилось. Вакцины в округе в достаточном количестве.

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.