РИАМО - 24 июн. В Подмосковье системно и оперативно велась борьба с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Он уточнил, что в Московской области хорошо настроено взаимодействие между региональной, федеральной, законодательной и муниципальной властью.

«Вместе с губернатором и правительством Московской области многое сделано, чтобы сдерживать инфекцию, сберечь жизни и здоровье людей, поддержать экономику региона», - сказал Щеголев на заседании Мособлдумы.

Он отметил, что на протяжении всего созыва Мособлдумы в приоритете было решение реальных проблем на местах.

«Благодарю весь депутатский корпус, председателя Московской областной думы», - заключил Щеголев.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.