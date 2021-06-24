РИАМО - 24 июн. Москвичам раздают бутылки с водой на станциях метро, где температура достигла 28 градусов, а также на крупнейших хабах для пересадок на наземный транспорт, сообщается в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С сегодняшнего дня воду раздают на транспортно-пересадочных узлах: «ВДНХ», «Китай-город», «Теплый стан» и «Щелковская».

«Уже несколько дней в Москве аномально жаркая температура. За последние дни мы раздали нашим пассажирам уже 5 тыс. бутылок с водой на самых жарких станциях метро и МЦК. Москва — единственный город в мире, где в жару раздают воду в транспорте», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам советуют по возможности отказываться от поездок с 11 до 17 часов в самое жаркое время. Если кто-то из пассажиров стал чувствовать себя плохо, то нужно обратиться к сотрудникам транспорта. Если в вагоне метро слишком жарко - можно звонить 3210 с мобильного.

В четверг воду можно получить на станциях столичного метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская Аллея», «Ул. Скобелевская», «Кунцевская АПЛ», «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк». Об этом сообщает Telegram-канал Metro Operativno.

Помимо метро, воду также раздают на станциях МЦК «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка» и «Нижегородская».

По прогнозам синоптиков, до 26 июня в столице не спадет жара. Столбики термометров могут подняться до 35-37 градусов тепла.