РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско принял участие в конференции «Медиация – современный тренд разрешения споров в бизнесе и семье», организованной сообществом «Нежный бизнес» в Московской области и Национальной ассоциацией профессиональных медиаторов «Паритет».

Мероприятие прошло в ДС «Триумф» с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

«Обсудили альтернативные методы решения судебных споров, возможность предоставления дополнительных инструментов для мирного выхода из конфликтных ситуаций, учреждение премии «Нежный грант», создание пространства для развития предпринимательской инициативы и привлечение внимания общественности к передовым технологиям ведения бизнеса и внедрения лучших передовых практик», - отметил Ружицкий.

Он поблагодарил руководителя движения «Нежный бизнес» в Люберцах и куратора сообщества в Московской области Наталью Муравьеву за активную работу в округе.

«Поддержка и развитие бизнеса на всех его этапах – одна из главных задач президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство» и задач, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым в своем обращении. Будем следовать этим курсом», – добавил Ружицкий.