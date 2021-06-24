РИАМО - 24 июн. На подмосковном портале госуслуг расширилась зона действия онлайн-услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников, добавились 15 городских округов, теперь их 20, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В марте на региональном портале появилась услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников. Сервис был запущен в пилотном режиме для пяти городских округов. Теперь онлайн-услуга заработала на территории еще 15 муниципалитетов. Услуга предоставляется бесплатно, в течение 11 рабочих дней», — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Услуга появилась в Бронницах, Долгопрудном, Кашире, Котельниках, Королеве, Клину, Красногорске, Лобне, Лотошине, Люберцах, Можайском округе, Подольске, Протвине, Талдомском округе, Химках.

С марта онлайн-оформление полетов беспилотников доступно в Мытищах, Одинцовском округе, Реутове, Серебряных Прудах и Шаховской.

Услугу можно найти в разделе «Транспорт» – «Документы». В меню необходимо выбрать услугу «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». Затем предстоит заполнить электронную форму заявления: внести сведения о заявителе, использовании воздушного пространства и воздушных судах.

Чтобы подать заявление, нужно подготовить копии документов с порядком выполнения полетов в зависимости от типа авиационных работ и более подробные данные для воздушных судов: удостоверения авиационного персонала, страхование и удостоверения о годности к полетам.

Подписанное представителем администрации округа разрешение придет в личный кабинет в форме электронного документа. Бумажная версия не требуется.