РИАМО - 24 июн. На подмосковном портале госуслуг расширилась зона действия онлайн-услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников, добавились 15 городских округов, теперь их 20, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга появилась в Бронницах, Долгопрудном, Кашире, Котельниках, Королеве, Клину, Красногорске, Лобне, Лотошине, Люберцах, Можайском округе, Подольске, Протвине, Талдомском округе, Химках.
С марта онлайн-оформление полетов беспилотников доступно в Мытищах, Одинцовском округе, Реутове, Серебряных Прудах и Шаховской.
Услугу можно найти в разделе «Транспорт» – «Документы». В меню необходимо выбрать услугу «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». Затем предстоит заполнить электронную форму заявления: внести сведения о заявителе, использовании воздушного пространства и воздушных судах.
Чтобы подать заявление, нужно подготовить копии документов с порядком выполнения полетов в зависимости от типа авиационных работ и более подробные данные для воздушных судов: удостоверения авиационного персонала, страхование и удостоверения о годности к полетам.
Подписанное представителем администрации округа разрешение придет в личный кабинет в форме электронного документа. Бумажная версия не требуется.
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