РИАМО - 24 июн. В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 22 часов 25 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе наступила аномальная жара, она стоит уже несколько дней подряд. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.

Жара в Москве может побить новый рекорд для 24 июня, в этот день столбики термометра могут подняться до плюс 37 градусов.

В четверг воздух в мегаполисе прогреется до плюс 35-37 градусов, а в Подмосковье – до плюс 32-37. В жаркие дни рекомендуется выпивать не менее 1,5 л воды.

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